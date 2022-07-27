Конкурс на руководителя САП: победитель прошел проверку в Офисе генпрокурора

Финалисты конкурса в САП соответствуют ряду требований, необходимых для должностей. К такому выводу пришел Офис генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии САП .

Финалисты конкурса прошли проверку на соответствие требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", и также доступа к государственной тайне.

Также во время заседания комиссия подготовила представление генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его планируют направить в ближайшее время.