Конкурс на руководителя САП: победитель прошел проверку в Офисе генпрокурора

Финалисты конкурса в САП соответствуют ряду требований, необходимых для должностей. К такому выводу пришел Офис генпрокурора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии САП.
Финалисты конкурса прошли проверку на соответствие требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", и также доступа к государственной тайне.
Также во время заседания комиссия подготовила представление генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его планируют направить в ближайшее время.
Напомним, 19 июля стало известно, что Александр Клименко возглавит Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины.
Больше информации о новом руководителе САП можете узнать в материале РБК-Украина "Новым руководителем САП станет Александр Клименко: что о нем известно".
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