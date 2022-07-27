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Конкурс на руководителя САП: победитель прошел проверку в Офисе генпрокурора

Фото: финалисты конкурса на должности в САП прошли проверку в Офисе генпрокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Финалисты конкурса в САП соответствуют ряду требований, необходимых для должностей. К такому выводу пришел Офис генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии САП.

Финалисты конкурса прошли проверку на соответствие требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", и также доступа к государственной тайне.

Также во время заседания комиссия подготовила представление генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его планируют направить в ближайшее время.

Напомним, 19 июля стало известно, что Александр Клименко возглавит Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины.

Больше информации о новом руководителе САП можете узнать в материале РБК-Украина "Новым руководителем САП станет Александр Клименко: что о нем известно".

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