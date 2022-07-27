Конкурс на керівника САП: переможець пройшов перевірку в Офісі генпрокурора

Фіналісти конкурсу в САП відповідають ряду вимог, необхідних для посад. Такого висновку дійшов Офіс генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комісії САП .

Фіналісти конкурсу пройшли перевірку на відповідність вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції" і також доступу до державної таємниці.

Також під час засідання комісія підготувала подання генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його планують скерувати найближчим часом.