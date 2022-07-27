Конкурс на керівника САП: переможець пройшов перевірку в Офісі генпрокурора

Фіналісти конкурсу в САП відповідають ряду вимог, необхідних для посад. Такого висновку дійшов Офіс генпрокурора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комісії САП.
Фіналісти конкурсу пройшли перевірку на відповідність вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції" і також доступу до державної таємниці.
Також під час засідання комісія підготувала подання генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його планують скерувати найближчим часом.
Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що Олександр Клименко очолить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України.
Більше інформації про нового керівника САП можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Новим керівником САП стане Олександр Клименко: що про нього відомо".
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