Конкурс на директора НАБУ продовжили до 20 грудня

Конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України продовжили. Кандидати можуть подати документи до 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
Відповідну заяву зробив голова комісії Микола Кучерявенко. Він зазначив,ю що термін прийому документів продовжили через нестабільну ситуацію в країні та перебої з електропостачанням.
В НАБУ нагадали вимоги, кандидат повинен:
Нагадаємо, у вересні Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер на посаду не можуть призначити особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.
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