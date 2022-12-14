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Конкурс на директора НАБУ продлили до 20 декабря

Фото: конкурс по отбору директора НАБУ продлится до 20 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины продлили. Кандидаты могут подать документы до 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Соответствующее заявление сделал глава комиссии Николай Кучерявенко. Он отметил, что срок приема документов продлили из-за нестабильной ситуации в стране и перебоев с электроснабжением.

В НАБУ напомнили требования, кандидат должен:

  • быть гражданином Украины;
  • иметь высшее юридическое образование (специалист или магистр);
  • иметь стаж работы в области права не менее 10 лет;
  • иметь опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или в международных организациях не менее 5 лет;
  • владеть государственным языком;
  • обладать высокими деловыми и моральными качествами; соответствующий образовательный и профессиональный уровень;
  • по состоянию здоровья способен выполнять соответствующие должностные обязанности.

Напомним, в сентябре Рада ввела еще одно требование к кандидатам на должность директора НАБУ. Теперь на должность не могут назначить лицо, которое находилось за пределами нашей страны совокупно более 21 дня.

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НАБУ