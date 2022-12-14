Конкурс на директора НАБУ продлили до 20 декабря

Конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины продлили. Кандидаты могут подать документы до 20 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Соответствующее заявление сделал глава комиссии Николай Кучерявенко. Он отметил, что срок приема документов продлили из-за нестабильной ситуации в стране и перебоев с электроснабжением.
В НАБУ напомнили требования, кандидат должен:
Напомним, в сентябре Рада ввела еще одно требование к кандидатам на должность директора НАБУ. Теперь на должность не могут назначить лицо, которое находилось за пределами нашей страны совокупно более 21 дня.
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