Конкуренцию на рынке электроэнергии обеспечит интеграция с ЕС, - ПЭАУ

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Конкуренцию на рынке электроэнергии, в частности в "Бурштынском энергоострове", обеспечит выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины на ее сайте.

"Первая энергетическая ассоциация Украины считает, что конкуренцию на БуОс можно обеспечить только осуществив ряд шагов, решения по большинству из которых уже давно приняты. Во первых, необходимо синхронизировать всю Объединенную энергетическую систему с электросетью стран ЕС, как это предусмотрено Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС", - отмечается в заявлении.

В ПЕАУ подчеркнули, что План действий по интеграции отечественной энергосистемы с системой ЕС на сегодня успешно реализуется системным оператором и должен быть завершен в 2023 году.

И отметили, что синхронизация позволит усилить конкуренцию на рынке электрической энергии Украины в целом и на территории Бурштынского энергоострова, в частности.

"В регионе появятся новые игроки рынка - другие ТЭС, имеющие меньшие затраты на транспортировку угля, а также АЭС и гидроэлектростанции. Повышение конкуренции в такой способ действительно может снизить оптовые цены на соответствующих сегментах рынка электроэнергии", - отмечается в заявлении.

Во-вторых, в рамках евроинтеграционного вектора Украина должна обеспечить проведение скоординированных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередач, что упростит доступ к рынку для участников из сопредельных стран-членов ЕС.

"Рекомендации по этому поводу уже наработаны совместно с USAID и ожидают имплементации", - отмечается в заявлении.

В Ассоциации также считают, что в отличие от Бурштынского энергоострова, конкуренцию в Объединенной энергосистеме Украины можно было бы обеспечить уже сегодня путем межотопительной конкуренции среди производителей тепловой, атомной, гидро - и "зеленой" генерации. Но это станет возможным только при условии устранения регуляторных искажений на энергорынке.

"Практика перекрестного субсидирования, нерыночные ценовые ограничения для отдельных игроков рынка, отсутствие полноценного рынка вспомогательных услуг – решение этих и многих других проблем создаст возможность для формирования полноценного рынка электрической энергии в Украине, который обеспечит равные конкурентные условия для всех его участников", - отмечается в заявлении

Напомним, ранее эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех заявил, что увеличение конкуренции в острове БуТЭС возможно исключительно путем полномасштабного объединения энергосистем Украины и ЕС.

Президент Владимир Зеленский после рабочего визита в Закарпатской области 24-25 сентября поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять меры для развития конкурентного рынка электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС".