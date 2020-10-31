Конкуренцію на ринку електроенергії забезпечить інтеграція з ЄС, - ПЕАУ

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Конкуренцію на ринку електроенергії, зокрема у "Бурштинському енергоострові", забезпечить виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це йдеться в заяві Першої енергетичної асоціації України на її сайті.

"Перша енергетична асоціація України вважає, що конкуренцію на БуОс можна забезпечити тільки здійснивши низку кроків, рішення щодо більшості з яких вже давно прийняті. По перше, необхідно синхронізувати усю Об’єднану енергетичну систему з електромережею країн ЄС, як це передбачено Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС", - зазначається в заяві.

В ПЕАУ наголосили, що План дій щодо інтеграції вітчизняної енергосистеми з системою ЄС на сьогодні успішно реалізується системним оператором та має бути завершений у 2023 році.

Та зазначили, що синхронізація дозволить посилити конкуренцію на ринку електричної енергії України в цілому та на території Бурштинського енергоострова, зокрема.

"У регіоні з’являться нові гравці ринку - інші ТЕС, що мають менші витрати на транспортування вугілля, а також АЕС та гідроелектростанції. Підвищення конкуренції у такий спосіб дійсно може знизити оптові ціни на відповідних сегментах ринку електроенергії", - зазначається в заяві.

По-друге, у рамках євроінтеграційного вектору Україна має забезпечити проведення скоординованих аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач, що спростить доступ до ринку для учасників з суміжних країн-членів ЄС.

"Рекомендації з цього приводу вже напрацьовані спільно із USAID та очікують імплементації", - наголошено у заяві.

В Асоціації також вважають, що на відміну від Бурштинського енергоострова, конкуренцію в Об’єднаній енергосистемі України можна було б забезпечити вже сьогодні шляхом міжпаливної конкуренції серед виробників теплової, атомної, гідро- і "зеленої" генерації. Але це стане можливим лише за умови усунення регуляторних викривлень на енергоринку.

"Практика перехресного субсидіювання, неринкові цінові обмеження для окремих гравців ринку, відсутність повноцінного ринку допоміжних послуг – вирішення цих та багатьох інших проблем створить можливість для формування повноцінного ринку електричної енергії в Україні, який забезпечить рівні конкурентні умови для всіх його учасників", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, раніше експерт з енергетичних ринків Сергій Чех заявив, що збільшення конкуренції в острові БуТЕС можливо виключно шляхом повномасштабного об’єднання енергосистем України та ЄС.

Президент Володимир Зеленський після робочого візиту до Закарпатської області 24-25 вересня доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю вжити заходів для розвитку конкурентного ринку електроенергії у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС".