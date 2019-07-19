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Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" пропустит старт сезона

Новости » Спорт    19.07.2019 - 11:33
Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" пропустит старт сезона
Фото: Зинченко и Гвардиола (mancity.com)

Украинец может начать сезон в основе

Французский игрок "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не вернется на поле раньше сентября. Об этом сообщает The Daily Mail.

Перенесший операцию на колене защитник прибудет в расположение клуба в конце августа. Таким образом, он пропустит всю предсезонную подготовку, а также стартовые матчи английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

В распоряжении Хосепа Гвардиолы на позиции левого защитника остался украинец Александр Зинченко, которому предстоит конкурировать лишь с новичком "горожан" Анхелиньо.

"Манчестер Сити" начнет сезон 4 августа поединком против "Ливерпуля" за Суперкубок Англии, а 10 августа стартует в АПЛ матчем против "Вест Хэма".

Менди перешел в "Манчестер Сити" Сити" летом 2017 года из "Монако". За два сезона француз из-за постоянных травм провел за английский клуб лишь 23 матча, в которых отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, ранее конкурент Зинченко на левом фланге защиты "Манчестер Сити" Фабиан Делф перебрался в "Эвертон"

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