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Конкурент Зінченка в "Манчестер Сіті" пропустить старт сезону

Новини » Спорт    19.07.2019 - 11:33
Конкурент Зінченка в "Манчестер Сіті" пропустить старт сезону
Фото: Зінченко і Гвардіола (mancity.com)

Українець може розпочати сезон в основі

Французький гравець "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді не повернеться на поле раніше вересня. Про це повідомляє The Daily Mail.

Котрий переніс операцію на коліні захисник прибуде в розташування клубу в кінці серпня. Таким чином, він пропустить всю передсезонну підготовку, а також стартові матчі англійської Прем'єр-ліги і Ліги чемпіонів.

У розпорядженні Хосепа Гвардіоли на позиції лівого захисника залишився українець Олександр Зінченко, якому належить конкурувати лише з новачком "городян" Анхеліньо.

"Манчестер Сіті" почне сезон 4 серпня поєдинком проти "Ліверпуля" за Суперкубок Англії, а 10 серпня стартує в АПЛ матчем проти "Вест Хема".

Менді перейшов в "Манчестер Сіті" Сіті "влітку 2017 року з" Монако ". За два сезони француз через постійні травми провів за англійський клуб лише 23 матчі, в яких віддав шість результативних передач. Його контракт з клубом діє до літа 2023 року .

Нагадаємо, раніше конкурент Зінченко на лівому фланзі захисту "Манчестер Сіті" Фабіан Делфі перебрався в "Евертон".

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