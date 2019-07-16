Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" покинул клуб

Футболист не смог выбить украинца с состава
Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф принял решение перейти в "Эвертон". Об этом сообщает официальный сайт "ирисок".
Соглашение с британцем рассчитано до июня 2022 года. Делф уже находится в расположении клуба в Швейцарии, где команда готовится к новому сезону.
"Hopefully we can push together, fans and players, to do something special."— Everton (@Everton) July 15, 2019
Он был конкурентом Александра Зинченко на левом фланге защиты "Манчестер Сити", но проиграл конкуренцию украинцу. Теперь в команде остался Бенжамен Менди, который не полетел на сборы в Азию, и Анхелиньо, которого "горожане" купили у голландского ПСВ этим летом.
"Манчестер Сити" в прошлом розыгрыше АПЛ завоевал золотые медали, а "Эвертон" финишировал на 8 месте.
Напомним, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим игровым номером.