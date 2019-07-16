Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" покинул клуб

Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Футболист не смог выбить украинца с состава

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф принял решение перейти в "Эвертон". Об этом сообщает официальный сайт "ирисок".

Соглашение с британцем рассчитано до июня 2022 года. Делф уже находится в расположении клуба в Швейцарии, где команда готовится к новому сезону.

"Hopefully we can push together, fans and players, to do something special." — Everton (@Everton) July 15, 2019

Он был конкурентом Александра Зинченко на левом фланге защиты "Манчестер Сити", но проиграл конкуренцию украинцу. Теперь в команде остался Бенжамен Менди, который не полетел на сборы в Азию, и Анхелиньо, которого "горожане" купили у голландского ПСВ этим летом.

"Манчестер Сити" в прошлом розыгрыше АПЛ завоевал золотые медали, а "Эвертон" финишировал на 8 месте.

Напомним, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим игровым номером.