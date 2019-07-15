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"Манчестер Сити" второй день не может отправиться на сборы

Новости » Спорт    15.07.2019 - 11:33
"Манчестер Сити" второй день не может отправиться на сборы
Фото: футболисты "Ман Сити" (twitter.com/mancity)

Команда должна сыграть в товарищеском турнире

"Манчестер Сити" уже два дня не может вылететь в Китай для участия в предсезонном турнире Premier League Asia Trophy. Об этом сообщает Sky Sports.

Команда должна была вылететь еще в субботу, 13 июля, однако чартерный рейс "горожан" был отложен на сутки, но и 14 июля вылет не состоялся. Причиной стали административные ошибки авиакомпания, не сумевшей забронировать место в воздушном пространстве. 

У манчестерской команды на среду запланирована игра в Шанхае против "Вест Хэма". "Горожане" надеются вылететь в Китай 15 июля.

Напомним, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим игровым номером.

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