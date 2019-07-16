Конкурент Зінченкоа в "Манчестер Сіті" покинув клуб

Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Футболіст не зміг вибити українця зі складу

Півзахисник "Манчестер Сіті" Фабіан Делфі прийняв рішення перейти у "Евертон". Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".

Угода з британцем розрахована до червня 2022 року. Делфі вже знаходиться в розташуванні клубу у Швейцарії, де команда готується до нового сезону.

"Hopefully we can push together, fans and players, to do something special." — Everton (@Everton) July 15, 2019

Він був конкурентом Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту "Манчестер Сіті", але програв конкуренцію українцю. Тепер в команді залишився Бенжамен Менді, який не полетів на збори в Азію, і Анхеліньо, якого "городяни" купили у голландського ПСВ цього літа.

"Манчестер Сіті" минулого розіграшу АПЛ завоював золоті медалі, а "Евертон" фінішував на 8 місці.

Нагадаємо, український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в новому сезоні буде виступати під іншим ігровим номером.