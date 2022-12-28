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Конкурент "вагнерівців". Шойгу відправив під Вугледар свою ПВК, - Череватий

Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відправив під Вугледар Донецької області свою ПВК "Патріот", яка конкурує з "вагнерівцями" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"У районі Степового на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже з’явилася, окрім ПВК "Вагнера", ПВК "Патріот", яка афілійована з чинним міністром оборони окупанта Шойгу. Очевидно, що вони підтягують усе боєздатне, аби досягти хоч якогось результату", - сказав Череватий.

За його словами, угруповання "Патріот" є конкурентом ПВК "Вагнера", підконтрольної близькому до Кремля олігарху Євгену Пригожину.

"Вони конкуренти, скажімо так. Як це буде на полі бою? Вони поки що на різних театрах воєнних дій. Бахмут - це зараз здебільшого театр воєнних дій, де діє ПВК "Вагнера". І ось ми спостерігаємо, що з’являється на напрямі Вугледара інша ПВК. Я так розумію, що прямої такої жорсткої взаємодії між ними немає, вони більш-менш автономно діють. Так само, як і ті ж кадирівці", - пояснив речник ЗСУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Також раніше ми писали, що у Кремлі створюють нову так звану ПВК, що стримати вплив на політичній арені Росії фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина.

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