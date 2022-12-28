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Конкурент "вагнеровцев". Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК, - Череватый

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправил под Угледар Донецкой области свою ЧВК "Патриот", конкурирующую с "вагнеровцами" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧКВ "Вагнера", ЧВК "Патриот", которая аффилирована с действующим министром обороны оккупанта Шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата", - сказал Череватый.

По его словам, группировка "Патриот" является конкурентом ЧВК "Вагнера", подконтрольной близкому к Кремлю олигарху Евгению Пригожину.

"Они конкуренты, скажем так. Как это будет на поле боя? Они пока на разных театрах военных действий. Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий, где действует ЧВК "Вагнера". И вот мы наблюдаем, что появляется на направлении Угледара другая ЧВК. Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более-менее автономно действуют. Так же, как и те же кадыровцы", - пояснил спикер ВСУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Также ранее мы писали, что в Кремле создают новую так называемую ЧВК, что сдержать влияние на политической арене России финансиста Вагнера Евгения Пригожина.

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