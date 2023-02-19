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Конкурент Пригожина? Кадиров захотів створити свою ПВК

Фото: Рамзан Кадиров (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідер Чечні Рамзан Кадиров захотів створити власну приватну військову компанію після завершення роботи на державній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кадирова в Telegram.

За його словами, ПВК "Вагнера" довело свою ефективність у військовому плані.

"Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні і необхідні. Тому я всерйоз планую після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому БРАТУ Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде", - написав Кадиров.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що Кадиров відкинув пропозиції Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти Міноборони РФ.

Крім того, WSJ писало, що влада Росії доручила Кадирову виконувати брудну роботу у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КадировПВК Вагнера