Конкурент Пригожина? Кадыров захотел создать свою ЧВК

По его словам, ЧВК "Вагнера" доказало свою эффективность в военном плане.

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - написал Кадыров.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что Кадыров отверг предложения Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны РФ.

Кроме того, WSJ писало, что власти России поручили Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины.

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