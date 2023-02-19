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Конкурент Пригожина? Кадыров захотел создать свою ЧВК

Фото: Рамзан Кадыров (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров захотел создать собственную частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кадырова в Telegram.

По его словам, ЧВК "Вагнера" доказало свою эффективность в военном плане.

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - написал Кадыров.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что Кадыров отверг предложения Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны РФ.

Кроме того, WSJ писало, что власти России поручили Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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КадыровЧВК Вагнера