UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конкурент Луніна залишився без рукавиць і бутсів перед матчем у збірній: що трапилося

Фото: Кепа Аррісабалага (крайній праворуч) в таборі національної команди (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер мадридського "Реала" Кепа Аррісабалага та його партнери по національній команді Іспанії залишилися без екіпірування перед поєдинком кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Матч Грузія – Іспанія відбудеться 8 вересня у Тбілісі. Поєдинок прийме столична "Динамо-Арена імені Бориса Пайчадзе". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

"Фурія Роха" прибула до Тбілісі без бутсів і воротарських рукавиць. Збірна втратила багаж із екіпіруванням під час перельоту з Мадрида. Як наслідок, національна команда зосередилася на фізичній підготовці, займаючись на полі у призначеному для спортзалу взутті.

Іспанія посередньо розпочала відбір до чемпіонату Європи. Піренейці на старті кваліфікації розгромили норвежців (3:0), але потім зазнали дошкульної поразки від Шотландії на виїзді (0:2). Іспанська збірна набрала 3 пункти та йде на четвертій сходинці групи A.

Утім, перемога над Грузією виведе іспанців відразу на друге місце в квінтеті. Окрім того, "Фурія Роха" провела менше матчів, ніж Шотландія (12 очок, 4 поєдинки), Грузія (3, 4) та Норвегія (4, 4). На Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди групи.

До слова, напередодні пригадали вручення "Золотого м'яча-2003" без Роналду в списку претендентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалЗбірна Іспанії