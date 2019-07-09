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Конкурент Луніна в "Реалі" піде в оренду

Новини » Спорт    09.07.2019 - 13:34
Конкурент Луніна в "Реалі" піде в оренду
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Син Зідана розраховує отримати достатньо ігрового часу

Резервний голкіпер мадридського "Реала" Люка Зідан проведе наступний сезон у складі "Расінга", що виступає в другому іспанському дивізіоні. Про це стверджує видання Marca.

Син головного тренера "королівського клубу" сам попросив віддати його в оренду в інший клуб через нестачу ігрової практики. Видання зазначає, що Зінедін Зідан рекомендував своєму синові клуб з міста Сантандера після того, як нещодавно провів там час відпочинку.

Саме тому Люка Зідан не поїде зі своїм батьком і рештою команди "Реала" в Канаду перед початком сезону.

Чинна угода гравця з "вершковими" закінчується наступного літа, але очікується, що він буде продовжений.

Люка Зідан минулого сезону дебютував за першу команду з Мадрида, але пропустив два м'ячі і був підданий жорсткій критиці, як і його батько.

Передбачається, що основним воротарем "Реала" в сезоні 2019/20 буде Тібо Куртуа, а роль його дублера дістанеться 20-річному українцю Андрію Луніну.

Лунін перейшов в "Реал" в 2018 році, але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес". У минулому сезоні українець зіграв лише 7 матчів. Нагадаємо, він відправиться разом з "Реалом" в передсезонний тур.

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