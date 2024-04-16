Конкурент Довбика за трофей Пічічі зганьбився незграбним пенальті в останній атаці: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 31-й тур

"Осасуна" – "Валенсія" – 0:1

Гол: Алмейда, 18

Нереалізований пенальті: Будімір, 90+7 (О)

"Кажани" відкрили рахунок ще до екватору першої половини. Розгониста атака левантійців загострилася після передачі Лопеса праворуч Алмейді. Той з правого кута ввійшов у штрафний та оформив гол більярдним пострілом у дальній.

Памплонці найреальніший шанс відігратися отримали в доданий арбітром час. Лідер атак "Осасуни" Будімір упав у чужому штрафному майданчику, а суддя в полі призначив одинадцятиметровий після перегляду відеоповтору. Сам постраждалий взявся виконувати пенальті та в гонитві за видовищністю не зміг акцентовано пробити, тож Мамардашвілі спокійно забрав м'яч.

Зрештою, "Осасуна" зазнала мінімальної поразки. Натомість хорватський форвард дозволив українцю Артему Довбику залишитися одноосібним лідером списку бомбардирів Ла Ліги. Нападник "Жирони" оформив 17 м'ячів, а в Будіміра залишилося 16.

Що відомо про трофей Пічічі

Нагорода видання Marca найкращому голеадору сезону чемпіонату Іспанії, що вручається з 1929 року. Названа на честь легенди "Атлетіка" з Більбао Рафаеля Морено Арансаді на прізвисько "Пічічі".

Рекордсмен призу – Ліонель Мессі. Аргентинець за часи виступів у "Барселоні" 8 разів брав трофей. Його одвічний конкурент – Кріштіану Роналду – 5-разовий володар нагороди. Торік трофей отримав Роберт Лєвандовскі, який оформив 23 м'ячі за "блаугранас".

Головними претендентами на приз цьогоріч стали Довбик, Будімір і зірка мадридського "Реала" Беллінгем. Останній оформив 16 голів, як і балканець з "Осасуни".