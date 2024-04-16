Конкурент Довбика за трофей Пичичи опозорился неуклюжим пенальти в последней атаке: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 31-й тур

"Осасуна" – "Валенсия" – 0:1

Гол: Алмейда, 18

Нереализованный пенальти: Будимир, 90+7 (О)

"Летучие мыши" открыли счет еще до экватора первой половины. Размашистая атака левантийцев обострилась после передачи Лопеса направо Алмейде. Тот с правого угла вошел в штрафную и оформил гол бильярдным выстрелом в дальней.

Памплонцы самый реальный шанс отыграться получили в добавленное арбитром время. Лидер атак "Осасуны" Будимир упал в чужой штрафной, а судья в поле назначил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора. Сам пострадавший взялся исполнять пенальти и в погоне за зрелищностью не смог акцентированно пробить, поэтому Мамардашвили спокойно забрал мяч.

В конце концов, "Осасуна" потерпела минимальное поражение. А хорватский форвард позволил украинцу Артему Довбику остаться единоличным лидером списка бомбардиров Ла Лиги. Нападающий "Жироны" оформил 17 мячей, а у Будимира осталось 16.

Что известно о трофее Пичичи

Награда издания Marca лучшему голеадору сезона чемпионата Испании, вручаемая с 1929 года. Названа в честь легенды "Атлетика" из Бильбао Рафаэля Морено Арансади по прозвищу "Пичичи".

Рекордсмен приза – Лионель Месси. Аргентинец за время выступлений в "Барселоне" 8 раз брал трофей. Его извечный конкурент – Криштиану Роналду – 5-кратный обладатель награды. В прошлом году трофей получил Роберт Левандовски, оформивший 23 мяча за "блаугранас".

Главными претендентами на приз в этом году стали Довбик, Будимир и звезда мадридского "Реала" Беллингем. Последний оформил 16 голов, как и балканец из "Осасуны".