UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конкурент ChatGPT. Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta

Фото: генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск власної мовної моделі LLaMA, що базується на штучному інтелекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Цукерберга у Facebook.

"Сьогодні ми випускаємо нову сучасну велику мовну модель під назвою LLaMA, яка допоможе дослідникам просувати свою роботу", - написав він.

За словами Цукерберга, мовна модель показала перспективу у генеруванні тексту, розмовах, узагальненні письмового матеріалу та складніших завдань, таких як вирішення математичних теорем або передбачення білкових структур.

"Meta віддана цій відкритій моделі досліджень, і ми надамо нашу нову модель доступній дослідницькій спільноті ІІ", - додав він.

При цьому в компанії попередили, що ще потрібні додаткові дослідження для усунення ризиків упередженості, токсичних коментарів та галюцинацій у великих мовних моделях.

Варто зазначити, що доступ до LLaMA буде надано на індивідуальній основі академічним дослідникам, урядовим та громадським організаціям, дослідним лабораторіям по всьому світу.

Нагадаємо, тиждень тому чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI розблокували в Україні. Він володіє українською мовою.

Чат-бот ChatGPT був запущений для публічного використання у листопаді 2022 року і виявив здатність розповідати про все – від рецептів коктейлів до шкільних творів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк ЦукербергMetaШтучний інтелект