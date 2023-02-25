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Конкурент ChatGPT. Цукерберг анонсировал запуск искусственного интеллекта от Meta

Фото: генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске собственной языковой модели LLaMA, основанной на исскуственном интелекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Цукерберга в Facebook.

"Сегодня мы выпускаем новую современную большую языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу", - написал он.

По словам Цукерберга, языковая модель показала перспективу в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур.

"Meta привержена этой открытой модели исследований, и мы предоставим нашу новую модель доступной исследовательскому сообществу ИИ", - добавил он.

При этом в компании предупредили, что еще требуется дополнительные исследования для устранения рисков предвзятости, токсических комментариев и галлюцинаций в больших языковых моделях.

Стоит отметить, что доступ к LLaMA будет предоставлен на индивидуальной основе академическим исследователям, правительственным и общественным организациям, исследовательским лабораториям по всему миру.

Напомним, неделю назад чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI разблокировали в Украине. Он владеет украинским языком.

Чат-бот ChatGPT был запущен для публичного использования в ноябре 2022 года и проявил способность рассказывать обо всем - от рецептов коктейлей до школьных сочинений.

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Марк ЦукербергMetaИскусственный интеллект