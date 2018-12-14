Конкретні результати від конкурсів ВККС очікують найближчим часом, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, наразі члени ВККС напружено працюють

Найближчим часом очікуються конкретні результати конкурсів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з набору суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та інших судів. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час конференції щодо річниці створення Верховного суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі члени ВККС напружено працюють.

"Верховний суд має стати прикладом для інших судів: і новостворених апеляційних, і окружних, які будуть створені, і Вищого антикорупційного суду, і Вищого суду з питань інтелектуальної власності , конкурси до яких наразі проводяться ВККС. І дуже непросто зараз членам ВККС, напруженим роботою, але ми очікуємо найближчим часом конкретних практичних результатів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, в листопаді повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала кваліфікаційне оцінювання для 566 кандидатів, які беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного суду, і 270 кандидатів, які претендують на посади суддів.

Як писало РБК-Україна раніше у вересні, на посади в ВАКС претендують 342 кандидати.

Додамо, в середині вересня посольство Сполучених Штатів Америки (США) закликало українську владу вжити необхідних заходів для запуску Вищого антикорупційного суду.