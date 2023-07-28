"Конкордбанк" спростував чутки про позбавлення ліцензії: припускають, що їх поширюють конкуренти

"Конкордбанк" у п’ятницю, 28 липня, оприлюднив заяву, у якій спростував чутки про те, що його начебто позбавили банківської ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.

"У зв'язку з поширенням чуток і появою матеріалів про начебто позбавлення АТ "АКБ "КОНКОРД" банківської ліцензії, рішуче спростовуємо цю інформацію. Подібні плітки почали з’являтися на сайтах-"смітниках", які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні", - наголосили у фінустанові.

У заяві йдеться про те, що наразі в банку завершується регламентна планова перевірка Нацбанку, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів і термінів.

У "Конкорді" припускають, що їхні конкуренти за допомогою ворожих ресурсів тиснуть на Нацбанк та на суспільство, маніпулюючи версіями щодо висновків цієї перевірки і видаючи за справжню версію припущення про позбавлення ліцензії.

"Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора", - йдеться також у заяві банку.

За підсумками 2022 року банк "Конкорд" перейшов у категорію великих платників податків – 150 млн грн податків і зборів перераховано до бюджету. Рейтинг стійкості банку підвищено до рівня ААА.

Останнім часом дії нацрегулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема це стосується й врегулювання щодо так званого гемблінгу.

Напередодні інформація про нібито позбавлення "Конкордбанку" банківської ліцензії з’явилася в анонімних телеграм-каналах. Таким чином ворог намагається дискредитовувати український бізнес та державних службовців, переконані в фінустанові.