"Конкордбанк" опроверг слухи о лишении лицензии: предполагают, что их распространяют конкуренты

"Конкордбанк" в пятницу, 28 июля, обнародовал заявление, в котором опроверг слухи о том, что его якобы лишили банковской лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка.

"В связи с распространением слухов и появлением материалов о якобы лишении АО "АКБ "КОНКОРД" банковской лицензии, решительно опровергаем эту информацию. Подобные сплетни начали появляться на сайтах-"мусорниках", известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине", - подчеркнули в финучреждении.

В заявлении говорится, что сейчас в банке завершается регламентная плановая проверка Нацбанка, которая происходит в соответствии с согласованными этапами и сроками.

В "Конкорде" предполагают, что их конкуренты с помощью вражеских ресурсов давят на Нацбанк и на общество, манипулируя версиями по выводам этой проверки и выдавая за настоящую версию предположения о лишении лицензии.

"Считаем такую ситуацию крайне опасной, ведь таким образом осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора", - говорится в заявлении банка.

По итогам 2022 года банк "Конкорд" перешел в категорию крупных налогоплательщиков - 150 млн грн налогов и сборов перечислено в бюджет. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА.

В последнее время действия нацрегулятора вызваны попытками улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается и урегулирования в отношении так называемого гемблинга.

Накануне информация о якобы лишении "Конкордбанка" банковской лицензии появилась в анонимных телеграмм-каналах. Таким образом, враг пытается дискредитировать украинский бизнес и государственных служащих, убеждены в финучреждении.