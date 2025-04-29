До Конгресу внесли пропозицію про імпічмент Трампа

"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - написав конгресмен.

Танедар уточнив, що подав сім статей імпічменту, в яких Трампа обвинувачують у низці серйозних порушень.

Серед висунутих обвинувачень - депортація Кілмара Абреґо Ґарсії, якого, за словами Танедара, помилково вислали до Сальвадору.

Конгресмен також звинувачує Трампа у незаконному скороченні бюджетних витрат на окремі державні відомства через Департамент ефективності уряду (DOGE) без погодження з Конгресом.

Серед інших підстав для імпічменту, Танедар назвав агресивну тарифну політику Трампа, що завдала шкоди міжнародній економіці, тиск на ЗМІ, порушення Першої поправки Конституції США (гарантія свободи слова), хабарництво, втручання у діяльність судів та незаконний збір персональних даних громадян.

"Стаття сьома - тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто порушення - це порушення, що підпадає під імпічмент", - наголосив Танедар.

Що таке імпічмент

Імпічмент (англ. impeachment - недовіра, від лат. impedivi - "перешкодив, припинив") - процедура судового обвинувачення, зокрема й кримінального, осіб муніципального або державного виконання, чиновників, аж до глави держави, з можливим подальшим їхнім усуненням з посади.

Згідно з розділом IV статті II Конституції США, імпічмент передбачає притягнення до відповідальності шляхом усунення з посади федеральних службовців і президента, якщо "їх визнають винними у зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і проступках".

Для оголошення імпічменту, вирок з обвинуваченням мають затвердити Палат представників і Сенат Конгресу.

Під час розгляду в Сенаті, Палата виступає стороною обвинувачення, а сенатори фактично перетворюються на членів суду присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідна підтримка щонайменше двох третин голосів сенаторів (щонайменше 67).