В Конгресс внесли предложение об импичменте Трампа

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - написал конгрессмен.

Танедар уточнил, что подал семь статей импичмента, в которых Трампа обвиняют в ряде серьезных нарушений.

Среди выдвинутых обвинений - депортация Килмара Абрего Гарсии, которого, по словам Танедара, ошибочно выслали в Сальвадор.

Конгрессмен также обвиняет Трампа в незаконном сокращении бюджетных расходов на отдельные государственные ведомства через Департамент эффективности правительства (DOGE) без согласования с Конгрессом.

Среди других оснований для импичмента, Танедар назвал агрессивную тарифную политику Трампа, которая нанесла ущерб международной экономике, давление на СМИ, нарушение Первой поправки Конституции США (гарантия свободы слова), взяточничество, вмешательство в деятельность судов и незаконный сбор персональных данных граждан.

"Статья седьмая - тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок - это проступок, подпадающий под импичмент", - подчеркнул Танедар.

Что такое импичмент

Импичмент (англ. impeachment - недоверие, от лат. impedivi - "помешал, прекратил") - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.

Согласно разделу IV статьи II Конституции США, импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих и президента, если "их признают виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

Для объявления импичмента, приговор с обвинением должны утвердить Палат представителей и Сенат Конгресса.

В ходе рассмотрения в Сенате, Палата выступает стороной обвинения, а сенаторы фактически превращаются в членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).