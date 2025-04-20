"Імпічмент і усунення": США охопили масові протести проти Трампа

У США відбулися масові протести проти президента Дональда Трампа. Тисячі людей вийшли на вулиці з вимогами імпічменту та захисту демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та Associated Press .

У суботу тисячі американців вийшли на акції протесту проти політики адміністрації Дональда Трампа, звинувачуючи її у підриві демократичних принципів.

Протести охопили великі міста, включаючи Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а також менші громади по всій країні.

У Нью-Йорку демонстранти пройшли від Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Trump Tower, вигукуючи гасла проти імміграційної політики та депортацій.

У Сан-Франциско на пляжі Ocean Beach активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.

Особливий резонанс мали акції в Массачусетсі, де протестувальники поєднали участь у заходах до 250-річчя початку війни за незалежність США з критикою сучасної адміністрації.

Thousands protest against Trump in NYC, part of massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"We won't back down" and "We protect us".#TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU — Facts Prime (@factsprime35) April 19, 2025

Один з учасників заявив, що американцям знову доводиться "боротися за свободу" у власній країні.

Протести також відбувалися біля автосалонів Tesla, де активісти звинувачували Ілона Маска у співпраці з Трампом та скороченні ролі федерального уряду.

Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.

В Анкориджі колоніальний реконструктор у колоніальному одязі тримав табличку "Королям заборонено", а людина поруч з ним піднімала картон, на якому, зокрема, було написано: "Феодальна епоха закінчилася".

У Вашингтоні протестувальники зібралися біля Білого дому, а у Колумбії, штат Південна Кароліна, сотні людей вийшли з плакатами на захист соціального забезпечення та демократичних цінностей.