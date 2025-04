"Імпічмент і усунення": США охопили масові протести проти Трампа

У суботу тисячі американців вийшли на акції протесту проти політики адміністрації Дональда Трампа, звинувачуючи її у підриві демократичних принципів.

Протести охопили великі міста, включаючи Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а також менші громади по всій країні.

У Нью-Йорку демонстранти пройшли від Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Trump Tower, вигукуючи гасла проти імміграційної політики та депортацій.

У Сан-Франциско на пляжі Ocean Beach активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.

Особливий резонанс мали акції в Массачусетсі, де протестувальники поєднали участь у заходах до 250-річчя початку війни за незалежність США з критикою сучасної адміністрації.

Thousands protest against Trump in NYC, part of massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"We won't back down" and "We protect us".#TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU