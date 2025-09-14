ua en ru
У Конгресса большое желание ввести санкции против России, но есть нюанс, - Джонсон

Воскресенье 14 сентября 2025 21:33
UA EN RU
У Конгресса большое желание ввести санкции против России, но есть нюанс, - Джонсон Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Время для новых санкций против России уже давно пришло. Однако Конгресс США не будет их принимать без согласования с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

В частности, ведущий упомянул заявление сенатора-республикана Линдси Грэма, который сказал, что Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ. Его заявление прозвучало после того, как российские дроны вторглись в Польшу.

Помимо этого, Грэм поддержал предложение Трампа о введении 100% пошлины против Индии и Китая за покупку российской нефти, и чтобы склонить РФ к завершению войны в Украине.

На вопрос о том, какова позиция у Джонсона по этому, он сказал, что санкции против России давно назрели.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я думаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. (Я считаю, что - ред.) в Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать", - заявил Джонсон.

На вопрос, ждет ли Конгресс, пока президент даст зеленый свет, спикер ответил, что Конгресс не может действовать по своей инициативе.

"Конгресс действительно не может действовать по собственной инициативе, потому что... президент должен подписать любой наш закон. Так что это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - резюмировал Джонсон.

Трамп готов ввести санкции, но при одном условии

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова ввести "серьезные" санкции против России, но при условии, что все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

Он пояснил, что это шокирующий факт, поскольку покупка нефти из РФ странами НАТО значительно ослабляет переговорную позицию и переговорную силу в отношении России.

"НАТО должно установить тарифы от 50% до 100% для Китая, которые могут быть полностью сняты после окончания войны РФ против Украины", - добавил Трамп.

Он также написал, что если НАТО сделает так, как говорит что, тогда "война быстро закончится".

