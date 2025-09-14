У Конгресса большое желание ввести санкции против России, но есть нюанс, - Джонсон

Время для новых санкций против России уже давно пришло. Однако Конгресс США не будет их принимать без согласования с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News .

В частности, ведущий упомянул заявление сенатора-республикана Линдси Грэма, который сказал, что Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ. Его заявление прозвучало после того, как российские дроны вторглись в Польшу.

Помимо этого, Грэм поддержал предложение Трампа о введении 100% пошлины против Индии и Китая за покупку российской нефти, и чтобы склонить РФ к завершению войны в Украине.

На вопрос о том, какова позиция у Джонсона по этому, он сказал, что санкции против России давно назрели.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я думаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. (Я считаю, что - ред.) в Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать", - заявил Джонсон.

На вопрос, ждет ли Конгресс, пока президент даст зеленый свет, спикер ответил, что Конгресс не может действовать по своей инициативе.

"Конгресс действительно не может действовать по собственной инициативе, потому что... президент должен подписать любой наш закон. Так что это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - резюмировал Джонсон.