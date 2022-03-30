Конгрессмены США просят расширить полномочия Нацгвардии Калифорнии для помощи Украине

Национальная гвардия ВВС Калифорнии может использовать свои воздушные перевозки для доставки в регион продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов для Украины, которая отражает полномасштабную агрессию РФ второй месяц.

"Перед лицом неизбирательных атак России продолжается гуманитарный кризис и кризис с беженцами, невиданный в Европе со времен Второй мировой войны... Мы считаем, что существующие отношения Гвардии с Украиной дают ей уникальную возможность сыграть свою роль в поддержке нашей гуманитарной помощи", - говорится в письме.

Так, калифорнийская Нацгвардия поддерживает тесные рабочие отношения с украинскими военными на протяжении 29 лет (с 1993 года) в рамках программы государственного партнерства.

"Национальная гвардия Калифорнии готова, желает и способна поддерживать гуманитарную деятельность в Украине. Однако бюрократические препоны не позволяют им это сделать. Министерство обороны, а также Энтони Блинкен должны утвердить необходимые полномочия, чтобы Гвардия могла сделать больше для облегчения страданий Украины", - пишет Шифф.

Письмо с просьбой конгрессменов о расширении полномочий Нацгвардии Калифорнии (фото: twitter.com/RepAdamSchiff)