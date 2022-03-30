Конгресмени США просять розширити повноваження Нацгвардії Каліфорнії для допомоги Україні

Національна гвардія ВПС Каліфорнії може використовувати свої повітряні перевезення для доставки в регіон продовольства, медикаментів та інших гуманітарних вантажів для України, яка відбиває повномасштабну агресію РФ другий місяць.

"Перед обличчям невибіркових атак Росії триває гуманітарна криза і криза з біженцями, небачена в Європі з часів Другої світової війни... Ми вважаємо, що існуючі стосунки Гвардії з Україною дають їй унікальну можливість зіграти свою роль у підтримці нашої гуманітарної допомоги", - йдеться в листі.

Так, Каліфорнійська Нацгвардія підтримує тісні робочі стосунки з українськими військовими протягом 29 років (з 1993 року) в рамках програми державного партнерства.

"Національна гвардія Каліфорнії готова, бажає і здатна підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Однак бюрократичні перепони не дозволяють їм це зробити. Міністерство оборони, а також Ентоні Блінкен повинні затвердити необхідні повноваження, щоб Гвардія могла зробити більше для полегшення страждань України", - пише Шифф.

Лист з проханням конгресменів про розширення повноважень Нацгвардії Каліфорнії (фото: twitter.com/RepAdamSchiff)