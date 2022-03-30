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Конгресмени США просять розширити повноваження Нацгвардії Каліфорнії для допомоги Україні

Фото: українські військові та американські нацгвардійці на спільних навчаннях у 2019 році в Яворіві (nationalguard.mil)
Автор: Володимир Костирін

Група конгресменів США закликали міністра оборони Ллойда Остіна і держсекретаря Ентоні Блінкена зняти бюрократичні перепони, і надати повноваження Національній гвардії Каліфорнії для надання більш ефективної гуманітарної допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмена-демократа Адама Шіффа в Twitter.

Національна гвардія ВПС Каліфорнії може використовувати свої повітряні перевезення для доставки в регіон продовольства, медикаментів та інших гуманітарних вантажів для України, яка відбиває повномасштабну агресію РФ другий місяць.

"Перед обличчям невибіркових атак Росії триває гуманітарна криза і криза з біженцями, небачена в Європі з часів Другої світової війни... Ми вважаємо, що існуючі стосунки Гвардії з Україною дають їй унікальну можливість зіграти свою роль у підтримці нашої гуманітарної допомоги", - йдеться в листі.

Так, Каліфорнійська Нацгвардія підтримує тісні робочі стосунки з українськими військовими протягом 29 років (з 1993 року) в рамках програми державного партнерства.

"Національна гвардія Каліфорнії готова, бажає і здатна підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Однак бюрократичні перепони не дозволяють їм це зробити. Міністерство оборони, а також Ентоні Блінкен повинні затвердити необхідні повноваження, щоб Гвардія могла зробити більше для полегшення страждань України", - пише Шифф.

Лист з проханням конгресменів про розширення повноважень Нацгвардії Каліфорнії (фото: twitter.com/RepAdamSchiff)

Раніше повідомлялося, що сенатори США закликали Адміністрацію президента Джо Байдена прискорити постачання озброєння для України.

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