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Конгрессмены в США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс": что это даст

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Вашингтон, Вторник 11 января 2022 15:59
Конгрессмены в США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс": что это даст Фото: республиканец Майкл Маккол (U.S. Customs and Border Protection)
Автор: Александр Мороз

Американские конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект, который объявит Украину страной "НАТО-плюс". Также согласно этому документу, будет инициирована проверка, по итогам которой Россию могут объявмить спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. (Президент России, - ред.) Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", - заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Сообщается, что после объявления Украины страной "НАТО-плюс" она получит военную и дипломатическую поддержку. В частности, такой статус обеспечит ускоренную продажу некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Кроме того, документ предполагает привлечение Путина к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против газопровода "Северный поток-2", чтобы сорвать его запуск. А также отвергает предложение Москвы о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", - добавил республиканец Майк Роджерс.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

Также стало известно, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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