Конгрессмены США посетят Киев. Обсудят ситуацию с безопасностью и усиление Украины

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс возглавил двухпартийную делегацию Конгресса США, которая посетит Брюссель и Киев. Конгрессмены планируют обсудить ситуацию с безопасностью и усиление Украины на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз комитета по иностранным делам .

Отмечается, что в Брюсселе делегация Конгресса встретится с представителями НАТО, Евросоюза и стран-членов Альянса и ЕС. Темой для обсуждения станет ситуация с безопасностью в Восточной Европе и наращивание российских войск вдоль границы с Украиной и в Беларуси.

В Киеве делегация встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками. Конгрессмены планируют обсудить ситуацию с безопасностью и усиление Украины.