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Конгресмени США відвідають Київ. Обговорять ситуацію з безпекою та посилення України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі мікс очолив двопартійну делегацію Конгресу США, яка відвідає Брюссель і Київ. Конгресмени планують обговорити ситуацію з безпекою та посилення України на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз комітету у закордонних справах.

Відзначається, що в Брюсселі делегація Конгресу зустрінеться з представниками НАТО, Євросоюзу і країн-членів Альянсу і ЄС. Темою для обговорення стане ситуація з безпекою в Східній Європі і нарощування російських військ уздовж кордону з Україною і в Білорусі.

У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками. Конгресмени планують обговорити ситуацію з безпекою та посилення України.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в США об'єдналися сенатори двох партій для розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

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