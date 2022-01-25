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Конгрессмены США посетят Киев. Обсудят ситуацию с безопасностью и усиление Украины

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Вашингтон, Вторник 25 января 2022 19:20
Конгрессмены США посетят Киев. Обсудят ситуацию с безопасностью и усиление Украины Фото: конгрессмены США посетят Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс возглавил двухпартийную делегацию Конгресса США, которая посетит Брюссель и Киев. Конгрессмены планируют обсудить ситуацию с безопасностью и усиление Украины на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз комитета по иностранным делам.

Отмечается, что в Брюсселе делегация Конгресса встретится с представителями НАТО, Евросоюза и стран-членов Альянса и ЕС. Темой для обсуждения станет ситуация с безопасностью в Восточной Европе и наращивание российских войск вдоль границы с Украиной и в Беларуси.

В Киеве делегация встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками. Конгрессмены планируют обсудить ситуацию с безопасностью и усиление Украины.

Напомним, ранее стало известно о том, что в США объединились сенаторы двух партий для разработки законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

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