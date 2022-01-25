Конгресмени США відвідають Київ. Обговорять ситуацію з безпекою та посилення України
Голова комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі мікс очолив двопартійну делегацію Конгресу США, яка відвідає Брюссель і Київ. Конгресмени планують обговорити ситуацію з безпекою та посилення України на тлі загрози вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз комітету у закордонних справах.
Відзначається, що в Брюсселі делегація Конгресу зустрінеться з представниками НАТО, Євросоюзу і країн-членів Альянсу і ЄС. Темою для обговорення стане ситуація з безпекою в Східній Європі і нарощування російських військ уздовж кордону з Україною і в Білорусі.
У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками. Конгресмени планують обговорити ситуацію з безпекою та посилення України.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в США об'єдналися сенатори двох партій для розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.