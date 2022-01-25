Конгресмени США відвідають Київ. Обговорять ситуацію з безпекою та посилення України

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі мікс очолив двопартійну делегацію Конгресу США, яка відвідає Брюссель і Київ. Конгресмени планують обговорити ситуацію з безпекою та посилення України на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз комітету у закордонних справах .

Відзначається, що в Брюсселі делегація Конгресу зустрінеться з представниками НАТО, Євросоюзу і країн-членів Альянсу і ЄС. Темою для обговорення стане ситуація з безпекою в Східній Європі і нарощування російських військ уздовж кордону з Україною і в Білорусі.

У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками. Конгресмени планують обговорити ситуацію з безпекою та посилення України.