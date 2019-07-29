Конгрессмены призывают Трампа ввести второй пакет санкций против РФ

Лидеры комитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по иностранным делам призвали резидента Дональда Трампа ввести второй пакет санкций против Российской федерации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

Речь идет о тех санкциях, которые США уже ранее провозглашали из-за причастности России к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории британского города Солсбери.

О необходимости ввести новые санкции против РФ из-за этого случая президенту Трампу в письме написал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, представитель демократической партии Элиот Энгель, а также республиканец Майкл Макколл.

"Санкции в отношении Москвы являются критически важным шагом для привлечения России к ответственности", - цитирует текст письма The Washington Times.

Отметим, что первый пакет санкций был введен в августе 2018 года Государственным департаментом. Принимая такое решение, департамент руководствовался законом США от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения.

В документе указано, что администрация предидента обязана ввести второй пакет санкций в отношении РФ в течение трех месяцев, если только не будет подтверждения, что страна прекратила разрабатывать химическое оружие и может заверить в том, что в будущем применять химоружие она не будет. Однако таких данных не было, а новые санкции не введены до сих пор.

Напомним, как установили расследователи из Bellingcat, операцией работников Главного разведуправления Российской Федерации, которые отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, руководил из Лондона третий подозреваемый.

Недавно основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил о кибератаке против исследовательской группы, которую он связывает с расследованиями в отношении России.