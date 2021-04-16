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Конгрессмены призвали Байдена остановить "Северный поток-2"

Новина українською → Вашингтон, Пятница 16 апреля 2021 22:56
Конгрессмены призвали Байдена остановить "Северный поток-2" Фото: в Конгрессе США потребовали остановить Северный поток-2 (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Республиканцы в Конгрессе США выступили с заявлением в связи с враждебными действиями России в отношении Украины. Они потребовали от Белого дома остановить "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Конгрессмены-республиканцы Джим Риш, один из руководителей сенатского Комитета по международным отношениям, и Майкл Маккол, зампредседателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявили о полной поддержке Украины перед лицом враждебного и дестабилизирующего поведения Кремля.

По словам авторов заявления, США никогда не признают незаконную оккупацию Крыма и осуждают агрессию Москвы, а также действия марионеточных российских сил на Донбассе.

Законодатели отметили, что они хотели бы увидеть, чтобы США предприняли действия, направленные на остановку строительства газопровода "Северный поток-2".

"Этот проект является ключевым источником пагубного влияния России, и одна из его основных целей - подорвать безопасность Украины. Поэтому мы призываем администрацию Байдена незамедлительно представить в Конгресс промежуточный отчет, в котором полностью будут введены санкции, предусмотренные Законом о защите энергетической безопасности Европы с учетом поправок", - заявили Риш и Маккол.

Риш и Маккол подчеркнули, что их радуют резкие заявления, сделанные США и НАТО по этому поводу, однако, по их мнению, администрация Байдена должна подкрепить эту жесткую риторику столь же решительными действиями, в том числе за счет усиления военно-морского присутствия в Черном море, увеличения числа учений с региональными союзниками и партнерами, разработки более прочной и устойчивой архитектуры региональной безопасности и увеличения оказания помощи в области безопасности Киеву, в том числе с помощью поставок летального оружия.

Напомним, российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте. Россия использует этот проект с целью влияния на Украину и ЕС. Реализация проекта была приостановлена, однако сейчас она продолжилась.

Отметим, ранее глава МИД Германии выступил против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины.

РБК-Украина сообщало, что в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

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