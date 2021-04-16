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Байден еще рассматривает санкции против "Северного потока - 2", но это сложный вопрос

Новина українською → Вашингтон , Пятница 16 апреля 2021 00:36
Байден еще рассматривает санкции против "Северного потока - 2", но это сложный вопрос Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США изучают варианты введения санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако это сложный вопрос, поскольку ограничения затрагивают американских союзников в Европе.

Об этом заявил президент США Джо Байден в видеообращении, которое транслировала пресс-служба Белого дома.

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе", - сказал Байден, отвечая на вопрос о возможных санкциях против участников строительства газопровода.

Президент США напомнил, что с самого начала выступал против строительства газопровода "Северный поток - 2". "Однако это все еще является вопросом, который находится "в игре", - добавил он.

Напомним, российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу. Реализация проекта была приостановлена, однако сейчас она продолжилась.

Отметим, ранее глава МИД Германии выступил против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины.

РБК-Украина сообщало, что в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

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