Конгрессмену США отправили подозрительную посылку после Клинтон и Обамы

Фото: Дебби Вассерман-Шульц (eadaily.com)

Изначально эта посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру

Во Флориде эвакуировали офис бывшей главы Национального комитета демократов и члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц из-за того, что в ее офис поступил подозрительный пакет. Об этом ​сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Independent.



Издание отмечает, что эвакуацию провели из-за указаннного на посылках имени Вассерман-Шульц.

Источники CNN в правоохранительных органах также утверждают, что изначально эта посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, однако из-за неправильно указанного адреса была возвращена отправителю, которым и была указана конгрессмен Вассерман-Шульц. Посылку перехватила Секретная служба.

Отметим, ранее сообщалось, что корреспондент CNN Эрик Левенсон в своем Twitter сообщил, что нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Также агентство ранее сообщало, что неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Так, взрывное устройство заложили в почтовый ящик дома миллиардера.