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Конгресмену США відправили підозрілу посилку після Клінтон і Обами

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 21:20
Фото: Деббі Вассерман-Шульц (eadaily.com)
Фото: Деббі Вассерман-Шульц (eadaily.com)

Спочатку ця посилка була відправлена колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру

У Флориді евакуювали офіс колишньої голови Національного комітету демократів і члена Палати представників Конгресу США Деббі Вассерман-Шульц через те, що в її офіс надійшов підозрілий пакет. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Independent.

Видання зазначає, що евакуацію провели через вказане на посилках ім'я Вассерман-Шульц.

Джерела CNN у правоохоронних органах стверджують, що спочатку ця посилка мала надійти колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, проте через неправильно зазначену адресу була повернута відправнику, яким і була вказана конгресмен Вассерман-Шульц. Посилку перехопила Секретна служба.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

Також раніше агентство повідомляло, що невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Так, вибуховий пристрій заклали в поштову скриньку будинку мільярдера.

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