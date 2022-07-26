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В Конгрессе США заявили, что цели Путина в Украине потерпели неудачу

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 26 июля 2022 03:30
В Конгрессе США заявили, что цели Путина в Украине потерпели неудачу Фото: Зеленский провел встречу с представителями Конгресса США (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Цели президента России Владимира Путина в Украине потерпели неудачу. Москва потерпит поражение, если будет продолжать войну.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Майк Куигли.

Группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партий посетила Украину, где встретилась с президентом Зеленским, провела встречу с депутатами Верховной рады Украины, а также посетила Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.

Двухпартийную делегацию возглавил член Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. В поездке приняли участие сопредседатель украинского кокуса Майк Куигли, конгрессмен Майкл Уолтц, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Майки Шерил.

По словам Куигли, в ходе визита в Киев состоялись плодотворные дискуссии о влиянии западной помощи на войну и о том, что Соединенные Штаты и Конгресс могут сделать, чтобы продолжать поддерживать украинскую борьбу за демократию.

"Мое послание президенту России Путину ясно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, Россия будет только еще больше изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут колебаться", - добавил американский законодатель.

Напомним, делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев с визитом и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 июля.

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