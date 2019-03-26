В Конгрессе США требуют обнародовать данные расследования Мюллера по России

Фото: Роберт Мюллер (USA TODAY NETWORK/Legion Media)

Речь идет о отдельные файлы по расследованию Мюллера

В Палате представителей Конгресса США потребовали обнародовать материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что требование озвучили восемь республиканцев-консерваторов. Они недовольны отсутствием новых обвинений в расследовании Мюллера, которое уже завершено. Также республиканцы требуют обнародовать отдельные файлы расследование.

"Рассекречивание отдельных документов, связанных с расследованием, необходимо для выяснения того, каким образом Конгресс, суды и американский народ были введены в заблуждение руководством Минюста в отношении двухлетнего расследования, которое не смогло выявить никаких доказательств сговора с РФ", - цитирует издание заявление консерваторов.

Законодатели направили также письмо президенту США Дональду Трампу. Они требуют, чтобы администрация рассекретила документ, который удостоверяет установление слежки за бывшим советником кампании Трампа Картером Пейджем. Кроме того, конгрессмены требуют раскрытия других файлов, связанных с досье Стила, включая информацию о контактах Минюста с автором этого досье.

Подписи под письмом президенту поставили конгрессмены-республиканцы Энди Биггс, Мэтт Гаец, Пол Госар, Ральф Норман, Джоди Хайс, Джефф Дункан, Луи Гомерт и Мо Брукс.

Напомним, ранее представители Демократической партии в Конгрессе США также выразили требование безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.