ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конгрессе США требуют обнародовать данные расследования Мюллера по России

Новости » Политика    26.03.2019 - 02:20
В Конгрессе США требуют обнародовать данные расследования Мюллера по России
Фото: Роберт Мюллер (USA TODAY NETWORK/Legion Media)

Речь идет о отдельные файлы по расследованию Мюллера

В Палате представителей Конгресса США потребовали обнародовать материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что требование озвучили восемь республиканцев-консерваторов. Они недовольны отсутствием новых обвинений в расследовании Мюллера, которое уже завершено. Также республиканцы требуют обнародовать отдельные файлы расследование.

"Рассекречивание отдельных документов, связанных с расследованием, необходимо для выяснения того, каким образом Конгресс, суды и американский народ были введены в заблуждение руководством Минюста в отношении двухлетнего расследования, которое не смогло выявить никаких доказательств сговора с РФ", - цитирует издание заявление консерваторов.

Законодатели направили также письмо президенту США Дональду Трампу. Они требуют, чтобы администрация рассекретила документ, который удостоверяет установление слежки за бывшим советником кампании Трампа Картером Пейджем. Кроме того, конгрессмены требуют раскрытия других файлов, связанных с досье Стила, включая информацию о контактах Минюста с автором этого досье.

Подписи под письмом президенту поставили конгрессмены-республиканцы Энди Биггс, Мэтт Гаец, Пол Госар, Ральф Норман, Джоди Хайс, Джефф Дункан, Луи Гомерт и Мо Брукс.

Напомним, ранее представители Демократической партии в Конгрессе США также выразили требование безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Комитет Сената США представит свой доклад по делу о вмешательстве в выборы Трамп прокомментировал отчет Мюллера по вмешательству России в выборы
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины расследованиеКонгресс СШАмюллер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь