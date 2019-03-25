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Демократи вимагають публікації повного доповіді спецпрокурора по Росії

Новини » Політика    25.03.2019 - 05:58
Демократи вимагають публікації повного доповіді спецпрокурора по Росії
Фото: Ненсі Пилоси (Reuters)

У Конгресі США заявили, що лист генпрокурора Вільяма Барра "викликає більше питань, ніж відповідей"

Представники Демократичної партії в Конгресі США вимагають невідкладно опублікувати повний доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів в Сенаті Чак Шумер підкреслили, що Мюллер все ж не зняв з Трампа звинувачень в перешкоджанні правосуддю, і зажадали негайної публікації повного тексту доповіді спецпрокурора і супутніх документів.

Пелосі заявила, що лист генпрокурора Вільяма Барра про результати розслідування "викликає більше питань, ніж дає відповідей".

Позиція Барра, вважає Пелосі, не дозволяє йому робити об'єктивні висновки з приводу доповіді.

"Беручи до уваги відому широкому загалу упередженість пана Барра щодо розслідування спецпрокурора, його не можна назвати нейтральним спостерігачем", - підкреслила лідер демократів.

Нагадаємо, в неділю, 24 березня, в Сполучених Штатах Америки був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Генпрокурор США Вільям Бар після ознайомлення з результатами розслідування заявив, що Мюллер не виявив змови Трампа з Кремлем.

Спецпрокурор Мюллер з травня 2017 року вів розслідування зв'язків штабу Дональда Трампа з російськими властями.

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Новини України Конгресс СШАмюллерДемократическая партия США
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