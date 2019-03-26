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У Конгресі США вимагають оприлюднити дані розслідування Мюллера щодо Росії

Новини » Політика    26.03.2019 - 02:20
У Конгресі США вимагають оприлюднити дані розслідування Мюллера щодо Росії
Фото: Роберт Мюллер (USA TODAY NETWORK/Legion Media)

Йдеться про окремі файли із розслідування Мюллера

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів висунули вимогу оприлюднити матеріали розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Hill.

Зазначається, що вимогу озвучили вісім республіканців-консерваторів. Вони не задоволені відсутністю нових звинувачень у розслідуванні Мюллера, яке вже завершене. Також республіканці вимагають оприлюднити окремі файли розслідування.

"Розсекречення окремих документів, пов'язаних із розслідуванням, є необхідним для з'ясування того, яким чином Конгрес, суди та американський народ були введені в оману керівництвом Мін'юсту щодо дворічного розслідування, яке не змогло виявити жодних доказів змови з РФ", - цитує видання заяву консерваторів.

Законодавці надіслали також листа президенту США Дональду Трампу. Вони вимагають, щоби адміністрація розсекретила документ, котрий засвідчує встановлення стеження за колишнім радником кампанії Трампа Картером Пейджем. Крім того, конгресмени вимагають розкриття інших файлів, пов'язаних з досьє Стіла, включаючи інформацію про контакти Мінюсту з автором цього досьє.

Підписи під листом президенту поставили конгресмени-республіканці Енді Біггс, Мет Гаец, Пол Госар, Ральф Норман, Джоді Хайс, Джефф Дункан, Луї Гомерт і Мо Брукс.

Нагадаємо, раніше представники Демократичної партії в Конгресі США також висловили вимогу невідкладно опублікувати повну доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори.

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