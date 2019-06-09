В Конгрессе США проведут слушания по отчету Мюллера

Комитет по вопросам разведки и Юридический комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) проведут слушания по отчету специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, слушания в Юридическом комитете состоятся уже в понедельник, 10 июня, но сам спецпрокурор Мюллер, который накануне объявил о своей отставке, участия в них принимать не будет.

Кроме того, в среду, 12 июня, состоятся слушания в Комитете по вопросам разведки. На этих слушаниях в центре внимания будут выводы контрразведки, которые были сделаны на основе отчета Мюллера. Однако ни спецпрокурор ни члены его бывшей команды участия в слушаниях принимать не будут.

В комитете отметили, что планируется обсуждение доказательств воспрепятствования правосудию со стороны американского президента Дональда Трампа, которые были представлены в отчете.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов Америки, которые контролируют Палату представителей Конгресса, не смогут добиться его импичмента. Глава США призвал демократов "возвращаться к работе".