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В Конгрессе США призывают Трампа ввести санкции из-за протестов в Москве

Новости » В мире    06.09.2019 - 12:13
В Конгрессе США призывают Трампа ввести санкции из-за протестов в Москве
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Конгресс призывает в соответствии с "актом Магнитского"

В Конгрессе президента США Дональда Трампа призывают ввести санкции против отдельных лиц, ответственных за нарушения прав человека в России при недавних акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что многие протестующие были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму.

"В последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные собрания на улицах Москвы, чтобы выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам", - говорится в сообщении.

Также законодатели говорят про то, что эти акты агрессии российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств по соблюдению верховенства демократии, взятых на себя Россией в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, московские акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам начались в середине июля. Митинги сопровождались массовыми задержаниями, в какой-то момент число задержанных достигало почти полутора тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, в Москве (РФ) внедряют технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях.

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