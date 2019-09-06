ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Конгресі США закликають Трампа ввести санкції унаслідок протестів у Москві

Новини » В світі    06.09.2019 - 12:13
У Конгресі США закликають Трампа ввести санкції унаслідок протестів у Москві
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Конгрес закликає згідно з "актом Магнітського"

У Конгресі президента США Дональда Трампа закликають ввести санкції проти окремих осіб, відповідальних за порушення прав людини в Росії під час недавніх акцій протесту в Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що багато протестувальників були залякані, побиті, арештовані або закриті у в'язниці.

"Останні кілька тижнів десятки тисяч росіян проводили мирні зібрання на вулицях Москви, щоб висловити свою підтримку вільним і справедливим виборам та демократичним реформам", - йдеться у повідомленні.

Також законодавці говорять про те, що ці акти агресії російського уряду є кричущим порушенням зобов'язань щодо дотримання верховенства демократії, взятих на себе Росією в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Нагадаємо, московські акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувались масовими затриманнями, в якийсь момент кількість затриманих досягало майже півтори тисячі чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, в Москві (РФ) впроваджують технологію розпізнавання осіб на масових заходах.

У Росії запровадять технологію розпізнавання осіб на масових заходах МЗС надіслав ноту протесту Боснії через заяву про "російський Крим"
Новини України протестнарушение прав
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся