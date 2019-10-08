ru
ua

В Конгрессе США призвали Трампа не выходить из договора по открытому небу

Новости » Политика   

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей считает, что выход США из договора принесет пользу только России

Глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил в связи с возможными планами США выйти из договора по открытому небу письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену. Его письмо опубликовано на сайте комитета.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает выход из договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия", - написал Энгель.

В то же время он не уточнил, какие сообщения имеет в виду.

Энгель подчеркнул, что выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Глава комитета Конгресса также считает, что это может разделить трансатлантический альянс и подорвет уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера.

По словам конгрессмена, если американская администрация действительно рассматривает вопрос изменения статуса договора, то этот процесс должен быть прозрачным и включать взаимодействие с Конгрессом.

"Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса по вооруженным силам собирается запретить США выходить, приостанавливать или разрывать договор по открытому небу.

Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года, - МОН Турция заявила о начале военных действий в "безопасной зоне" Сирии
Читать все новости