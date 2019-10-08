У Конгресі США закликали Трампа не виходити з договору про відкрите небо

Голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель направив у зв'язку з можливими планами США вийти з договору про відкрите небо листа з протестом радникові президента з нацбезпеки Роберту О’Браєну. Його лист опубліковано на сайті комітету.

"Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація президента США Дональда) Трампа розглядає вихід з договору про відкрите небо, і рішуче закликаю вас утриматися від цих необачних дій", - написав Енгель.

Водночас він не уточнив, які повідомлення має на увазі.

Енгель підкреслив, що вихід США з договору принесе користь тільки Росії, а також зашкодить партнерам і їхнім інтересам у сфері національної безпеки.

Голова комітету Конгресу також вважає, що це може розділити трансатлантичний альянс і підірве впевненість у надійності Сполучених Штатів як стабільного та передбачуваного партнера.

Зі слів конгресмена, якщо американська адміністрація дійсно розглядає питання зміни статусу договору, то цей процес повинен бути прозорим і включати взаємодію з Конгресом.

"Наскільки мені відомо, адміністрація не проводила консультації з нашими союзниками і партнерами з цього питання", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет палати представників Конгресу зі збройних сил має намір заборонити США виходити, призупиняти або розривати договір про відкрите небо.