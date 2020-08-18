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В Конгрессе США призвали Трампа отказаться от идеи помилования Сноудена

США, Вторник 18 августа 2020 05:24
В Конгрессе США призвали Трампа отказаться от идеи помилования Сноудена
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)
Автор: РБК-Украина

По мнению конгрессменов, помилование Сноудена может подорвать авторитет администрации США

Помилование экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, который в 2013 году обнародовал секретные документы, касающихся телефонного прослушивания и интернет-наблюдения людей американскими спецслужбами, стало бы серьезной ошибкой. Такое решение может подорвать авторитет действующей администрации США.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита (демократ, от штата Вашингтон) и старшего республиканца комитета Мэка Торнберри (от штата Техас), опубликованном на сайте профильного комитета.

По словам Смита и Торнберри, помилование любого, кто обвиняется по закону о шпионаже, кто признался в передаче секретной информации и кто провел с тех пор годы в России, было бы серьезной ошибкой.

"Эдвард Сноуден нанес огромный урон нашей национальной безопасности и должен предстать перед судом за свои действия. Помиловать Сноудена сейчас означало бы полностью подорвать позиции этой администрации и высмеять сотрудников наших органов национальной безопасности", - заявили конгрессмены.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования Сноудена.

Отметим, что Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сноуден хочет получить убежище во Франции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЭдвард СноуденДональд Трамп
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